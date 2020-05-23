Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi
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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi

YEŞİLKÖY Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi
23.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:43
YEŞİLKÖY Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışını duyurduğu hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşası başlanan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Açılışına kısa bir süre kalan ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastane bölümlerini oluşturan bina inşaatının tamamlandığı görülüyor. Bin yataklı olarak planlanan ve koronavirüs salgınından sonra da aktif bir şekilde hizmet verecek olan hastane inşaatında 8 Nisan'dan bu yana çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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