Yeşilırmak'ta kaçak balık avlayan kişiye caza
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Yeşilırmak'ta kaçak balık avlayan kişiye caza

22.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:32
Yeşilırmak'ta kaçak balık avlayan kişiye caza

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak'ta yasa dışı avlanırken yakalanan kişiye cezai işlem uygulandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak'ta yasa dışı avlanırken yakalanan kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi, Yeşilırmak üzerindeki Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde kaçak olarak serilmiş balık ağları ele geçirdi.

Ağlara takılan balıklar göle salınırken, ağ sahibine idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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