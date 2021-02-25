Yeşilırmak'ta bulunan cesedin 55 gün önce kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde bulunan cesedin 55 gün önce kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde bulunan cesedin 55 gün önce kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Yeşilırmak Nehri'nde dün bulunan erkek cesedi, kimliğinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İnceleme ve araştırma sonucu cesedin, Çaydibi köyünde geçen yıl 28 Aralık'tan bu yana haber alınamayan 76 yaşındaki Hidayet Temizel'e ait olduğu tespit edildi.

Ailesine teslim edilen Temizel'in cenazesinin Çaydibi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk