Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi
Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.
Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin rengini değiştirdi. Çamurlaşmış bir renk görüntüsü bulunan ve debisi yükselen Yeşilırmak Nehri'nin yaşanan yağışın ne derecede etkili olduğunun bir göstergesi oldu.
Yaşanan sağanak öncesi yetkililer sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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