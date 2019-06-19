Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi

Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.

Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.

Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin rengini değiştirdi. Çamurlaşmış bir renk görüntüsü bulunan ve debisi yükselen Yeşilırmak Nehri'nin yaşanan yağışın ne derecede etkili olduğunun bir göstergesi oldu.

Yaşanan sağanak öncesi yetkililer sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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