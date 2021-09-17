Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'ne düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'ne düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Kentte sabah saatlerinde Yeşilırmak Nehri'ne bir kedinin düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla, kedi düştüğü nehirden çıkarıldı. Sudan çıkartılan kedi salıverildi. Kedinin kurtulma anı da çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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