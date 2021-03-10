Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:23
Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kuraklığın etkisiyle su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküpe kadar düştüğü nehirde son günlerde gözle görülür şekilde kirlilik oluştu.

Nehrin yüzeyinin atıklarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, iilk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı, koku yaymadığı ve sudaki canlılara zarar verecek boyutta olmadığı bildirildi.

Ayrıca kirliliğe yol açan işletmelere tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Meghan Markle Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:26:02. #1.14#
title