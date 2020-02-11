Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Amasya'da Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

11.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:13
Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

'da Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi ekipleri kurtardı.


'Yeşilırmak'a yavru kedi düştü' ihbarını alan belediye ekipleri soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı. Yoğun kar yağışında ırmağa düşen ve duvardaki deliğe sığınan yavru kedi ekiplerinin botla yaptıkları operasyonla kurtarıldı.


Donmak üzere olan yavru kediyi araçlarına alan ekiplerinden Emrah Bülbül, "Soğuktan donmak üzereydi. İtfaiyeye götürüp, kurulayıp doğaya salacağız" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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