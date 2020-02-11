Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla kurtardı
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Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla kurtardı

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

11.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:36
Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla kurtardı

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilırmak Nehri'ne yavru kedi düştüğünü görenler, belediye ekiplerine verdi. İhbar üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi botla kurtardı. Ekipler, daha sonra yavru kediyi araçlarına alarak, ısınmasını sağladı.


Kaynak: DHA
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