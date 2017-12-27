Yeşilırmak'a Dev Gerdanlık

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı tamamlanan ve yılbaşı öncesinde resmi olarak açılışı yapılacak 'Hürriyet-Kumtepe Köprüsü'nden ilk geçişi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberindekiler yaptı.



Makam aracını kendisi kullanan Başkan Yılmaz, "Çarşamba ilçemizin en uzun köprüsünden ilk geçişi biz yaptık. Bu köprü vatandaşlarımızın Samsun ile olan bağlarını daha da kuvvetlendirecek" dedi.



Samsun'un Çarşamba ilçesinde 310 metre uzunluğu ile ilçenin en uzun köprüsü olacak olan ve Hürriyet ile Kumtepe arasını birbirine bağlayacak köprü 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı ve yol çizgileri de çekilerek güvenle kullanılabilir hale geldi. Resmi olarak açılış için gün sayan köprüden makam aracıyla geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, köprü ile birlikte Hürriyet ve Kumtepe arasındaki ulaşım sorununun artık sonlandığını söyledi.



Büyükşehir uzakları yakın yaptı



En son 210 metre uzunluğunda Hacılıçay Köprüsü ile 11 mahalledeki ulaşım sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "İlçemizde bir köprüye daha ihtiyaç vardı. Hürriyet ve Kumtepe arasındaki birçok mahallede bağlantı yollarının kopuk olması halktan gelen yoğun talep ve bölgedeki, ticari, sosyal durumları da göze alarak bir köprünün daha yapılmasına karar vermiştik ve hemen işe koyulmuştuk. 1 yıl önce başladığımız Hürriyet-Kumtepe Köprüsü'nü bugün bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hürriyet, Kumtepe ve civardaki köylerin karşıdan karşıya geçmek için çektiği çile artık bitti. Mesafeleri kısalttık özlemleri bitirdik. İki mahalle arasında ulaşım sıkıntısından dolayı birbirine gidemeyen vatandaşlarımız vardı. Uzakları yakın yaptık vatandaşlarımızı birbirleri ile kucaklaştırdık. En kısa sürede de resmi olarak açılışını yapacağız. Kentimize ve ilçe halkımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar" dedi.



İşçilere teşekkür



Başkan Yılmaz daha sonra köprü etrafı ve bölgedeki mahallelerde devam eden beton ve asfalt çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla selamlaşan Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilendi. Son olarak Başkan Yılmaz, köprü inşaatında ve yol çalışmalarında gece-gündüz demeden çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, emeklerine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı. - SAMSUN