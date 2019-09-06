06.09.2019 19:12

Yeşilin tüm renkleri Şahinbey'de

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana Şahinbey ilçesinde yaptığı park ve ağaç dikimi çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi.

2009 yılında göreve geldiğinde her mahalleye park ve sosyal tesisi yapma hedefiyle yola çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine 609 parkın yanı sıra milyonlarca ağacın dikimini ve dağıtımını sağlayarak doğaya verdiği önemi ortaya koydu.

3 milyon 502 bin 511 ağaç dikildi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 2009 yılından bu yana 1 milyon 438 bin 166 ağaç dikimini sağlarken, 2 milyon 64 bin 345 ağacı da dikilmek üzere vatandaşlara dağıtımını sağladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana daha yeşil bir Şahinbey için toplamda 609 adet park yapımı, 3 milyon 502 bin 511 adet Ağaç dikimi ve dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey'de yeşil alanı 12 milyon 086 bin 161 metrekareye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2009 yılından bu yana 0.89 metrekareden 13.34 metrekareye yükseltmiş oldu.

"Daha yeşil bir Gaziantep için"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şahinbeyimizi ve Gaziantep'imizi çok daha yeşil bir alan yapmak için ciddi bir mücadele verdik ve mücadelemiz devam ediyor. Göreve ilk geldiğimizde yaptığımız işlerden önemli bir tanesi de ormanlık alanları çoğaltmak oldu. 8 milyon 39 bin 757 metrekarelik alanı ağaçlandırarak şehrimizin nefes almasını sağladık. Bunun dışında 1 milyon 700 bin metrekare alanla Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi parkımız başta olmak üzere, Şahinbey Parkı, Şelale Park, Akkent Parkımız gibi yaptığımız 609 parkla Şahinbeyimizi yeşillendirmeye devam ettik. Şahinbey'i yeşillendirmek için çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da dahil etmek için her yıl ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar 3 milyon 502 bin 511 tane ağacın dağıtımını ve dikimini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; daha yeşil bir Şahinbey ile Gaziantepimizi yeşillendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Çünkü ağaç olan yerde bereket, güzellik, yeşillik ve rahmet vardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA