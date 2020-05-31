Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü'nün eşsiz güzelliği
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Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü'nün eşsiz güzelliği

Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü'nün eşsiz güzelliği Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin gittiği Keşiş Gölü yaylası, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sessiz kaldı Van'da dağların arasında bulunan ve Urartular döneminden kalan Turna (Keşiş Gölü), doğal...

31.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:30

Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü'nün eşsiz güzelliği

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin gittiği Keşiş Gölü yaylası, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sessiz kaldı

VAN - Van'da dağların arasında bulunan ve Urartular döneminden kalan Turna (Keşiş Gölü), doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü yaylasında doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Turna (Keşiş Gölü) Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 km2 kadardır. 20 milyon m3 su depolanabilen gölün, su toplama havzası 100 km2'dir. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin gittiği Keşiş Gölü, korna virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sessiz kalırken, bazı vatandaşlar ise hafta içi bölgeye giderek yörede yetişen "dağ nanesi", "çiriş", "kekik", ile peynirde kullanılan "sirmo" gibi bitkileri topladılar.

Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü'nün eşsiz güzelliği

Kaynak: İHA

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