Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
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Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan noktaya inşa ettiğimiz Atatürk Botanik Bahçemiz şimdi yeşile ve renk cümbüşüne bürünmüş durumda.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan noktaya inşa ettiğimiz Atatürk Botanik Bahçemiz şimdi yeşile ve renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Şehrimizin ortasında böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmak isteyen tüm Ankaralı hemşehrilerimiz bahçemizi ziyaret edebilirler" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, bugünlerde yeşilin her tonunu barındırıyor.

Atatürk Botanik Bahçesi'nin Başkent'in gözde dinlenme mekanlarından biri olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan vazgeçilmez mekanlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız yaz kış güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz" dedi. - ANKARA

Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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