Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde Eskişehir'de yerini aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen 'Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nin bu yıl üçüncüsü düzenlenirken, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'de etkinlikte stant açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen 'Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nin bu yıl üçüncüsü düzenlenirken, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'de etkinlikte stant açtı.

Programda, 2020 yılında ülke ormancılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancılığımıza katkılarından dolayı ödülleri Bakan Dr. Bekir Pakdemirli tarafından takdim edildi. Törene Bölge Müdürü Recep Temel'de iştirak etti.

Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen 'Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nin ardından stantlar gezildi. Her bölge müdürlüğü gibi Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de bir stant açarak, misafirlere tanıtım yaptı. Özellikle Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinde üretilen ürünlerin sergilendiği Eskişehir standına gezen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Genel Müdürü Bekir Karacabey ürünleri inceledi. Bölge Müdürü Recep Temel, bitki çayı, kozmetik ürünler ve yağlardan oluşan paketleri bakanlığın ve genel müdürlüğün bürokratlarına hediye etti.

Etkinliğe, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdiresi Emel Yıldız'da personeli ile beraber eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı