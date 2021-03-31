"Yeşilin Başkenti" kampanyasına şimdiye kadar 6 bin 400 fidan bağışlandı
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"Yeşilin Başkenti" kampanyasına şimdiye kadar 6 bin 400 fidan bağışlandı

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
'Yeşilin Başkenti' kampanyasına şimdiye kadar 6 bin 400 fidan bağışlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yeşilin Başkenti" kampanyasına bağışlanan fidan sayısının 6 bin 400'e ulaştığı bildirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yeşilin Başkenti" kampanyasına bağışlanan fidan sayısının 6 bin 400'e ulaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alan sayısını artırmak amacıyla 17 Mart'ta başlatılan kampanyaya bağışlanan fidanlar, ANFA Genel Müdürlüğünce önceden belirlenen 5 hatıra ormanına dikilecek.

Doğaseverlerin bugüne kadar "yesilinbaskenti.com" üzerinden yaptıkları karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi bağışı 6 bin 400'e, toplam sipariş veren bağışçı sayısı ise 4 bin 550'ye ulaştı.

Kredi kartıyla internet adresi üzerinden kişinin kendi adına ya da bir başkasının adına bağışlayabileceği fidanlar dikildikten sonra ziyaret etmek isteyenler için konum bilgileri de paylaşılacak.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Ankara bırakarak, doğa ve çevre konusunda daha duyarlı çocukların yetişmesinin amaçlandığı kampanyayla yerli üreticilerden alınacak fidanlarla, milli ekonomiye destek sağlanması da hedefleniyor.

"Binlerce fidan yeşerecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'in başkentinde sizin desteklerinizle binlerce fidan yeşerecek. Siz de Yeşilin Başkenti projemize katkıda bulunmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ederek kendiniz ya da sevdikleriniz için fidan satın alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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