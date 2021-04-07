Yeşilhisar'da "Tarih ve Şuur" söyleşisi gerçekleştirildi
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Yeşilhisar'da "Tarih ve Şuur" söyleşisi gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Yeşilhisar'da 'Tarih ve Şuur' söyleşisi gerçekleştirildi

Kayseri Cihannüma Derneği İl Başkanı Fevzi Konaç, Yeşilhisar ilçesinde "Tarih ve Şuur" söyleşisine katıldı.

Kayseri Cihannüma Derneği İl Başkanı Fevzi Konaç, Yeşilhisar ilçesinde "Tarih ve Şuur" söyleşisine katıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konaç, Yeşilhisar Kaymakamlığının konuğu olarak ilçe gençlerine Kudüs'ü anlattı.

Kudüs'ün kadim tarihini, Kudüs ziyaretleri ve izlenimleri eşliğinde anlatan Konaç, "Nasip olursa bu etkinliğe katılan bir gencimizi Kudüs ziyaretine götürmek için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram da Konaç'a teşekkür ederek, Kudüs'ün Türkiye'nin ve İslam dünyasının kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti.

Yeşilhisar'da 'Tarih ve Şuur' söyleşisi gerçekleştirildi
Yeşilhisar'da 'Tarih ve Şuur' söyleşisi gerçekleştirildi
Yeşilhisar'da 'Tarih ve Şuur' söyleşisi gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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