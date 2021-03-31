Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya
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Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün GSM Ferdi Sporları Merkezi Halter Salonunda düzenlemiş olduğu 'Çanakkale Şehitlerini Anma İl Birinciliği' turnuvasına katılan Yeşilhisarlı sporcular dereceye girdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün GSM Ferdi Sporları Merkezi Halter Salonunda düzenlemiş olduğu 'Çanakkale Şehitlerini Anma İl Birinciliği' turnuvasına katılan Yeşilhisarlı sporcular dereceye girdi.

Yeşilhisar'dan Turnuvaya katılan 3 öğrenci sıkletlerinde il birincisi, 1 öğrenci sıkletinde il ikincisi, 2 öğrenci sıkletinde il üçüncüsü olarak dereceye girdi.

Dereceye giren sporculardan Zeynep Rümeysa Dilme toplamda 56 kg kaldırarak 55 kg sıkletinde il birincisi, Merve Ateş toplamda 42 kg kaldırarak 59 kg sıkletinde il üçüncüsü, Açelya Kiras toplamda 42 kg kaldırarak 71 kg sıkletinde il birincisi, Sude Seksenlik toplamda 66 kg kaldırarak 81 kg sıkletinde il birincisi, Sıla Seksenlik toplamda 50 kg kaldırarak 64 kg sıkletinde il ikincisi ve Bedirhan aydın 55 kg sıkletinde toplamda 55 kg kaldırarak il üçüncüsü oldu. - KAYSERİ

Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya
Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya
Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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