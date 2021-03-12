Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu

12.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:31
Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu

Yeşilhisar İlçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin yöneticileri ve Yeşilhisarlılar bir video hazırlayarak hep birlikte şehitler için İstiklal Marşı okudular.

Yeşilhisar İlçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin yöneticileri ve Yeşilhisarlılar bir video hazırlayarak hep birlikte şehitler için İstiklal Marşı okudular.

Yeşilhisar Değerleniyor Projesi kapsamında vefa ayı etkinliklerinde şehitlere vefa konulu bir video hazırlandı. Videoda ilçe kaymakamı, belediye başkanı, kamu kurumları amirleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, esnaf ve ziraat odaları başkanları, esnaflar, çiftçiler, din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler, ilçenin en küçük şiir okuyucusu ve en yaşlı vatandaşı hep birlikte İstiklal Marşının on kıtasını okudular.

Büyük ilgi gören videoda, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri de sergilendi.

Projeyle ilgili bilgiler paylaşan Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram; "Yeşilhisar Değerleniyor Projesi'nde her ay bir değerimizi işliyoruz. "Vefa" değeri etkinlikleri ile İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı etkinliklerinin birleşmesi nedeniyle böyle güzel bir proje tasarladık. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve İlçenin her kesiminden diğer vatandaşlarımızın katılımıyla çok anlamlı bir videoya dönüştü. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Akif Ersoy Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:37:43. #1.16#
title