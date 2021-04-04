Yeşilhisar hareketleniyor
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Yeşilhisar hareketleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeşilhisar hareketleniyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, pandemi süreci dolayısıyla günlük sportif aktivitelerini yapamayan vatandaşları yeniden spora yönlendirmek, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve Yesilhisar'a bu kapsamda hareket katmak amacıyla hazırlanan Yeşilhisar...

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, pandemi süreci dolayısıyla günlük sportif aktivitelerini yapamayan vatandaşları yeniden spora yönlendirmek, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve Yesilhisar'a bu kapsamda hareket katmak amacıyla hazırlanan Yeşilhisar Hareketleniyor Projesi'nin Tanıtım Programına katıldı.

Program, proje kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası madalya töreni yapılması akabinde İlçe Stadında sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı program sonunda yaptığı açıklamada, "Yesilhisar Kaymakamlığına böyle önemli bir projeye imza attığı için teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Kovid_19 salgınıyla birlikte evlere kapanarak evlerde kısıtlı ortamlarda spor yapmak zorunda kaldık. Bu proje ile Yeşilhisar'da spor faaliyetlerinin hızlanması bizleri sevindirdi" dedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar hareketleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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