Yeşilhisar Emniyetinden Ramazan'da sıkı denetim
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Yeşilhisar Emniyetinden Ramazan'da sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeşilhisar Emniyetinden Ramazan'da sıkı denetim

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan'da oluşacak yoğunlukları engellemek için ilçe merkezinde ve ana arterlerde denetimlerini sıklaştırdı.

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Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan'da oluşacak yoğunlukları engellemek için ilçe merkezinde ve ana arterlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, "Pandemi döneminde hem tedbirlerin kontrol edildiği hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde Ramazan ayına girmelerini sağlamak amacı ile Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz istisnasız devam edecektir" dedi.

Vatandaşlarda ülke huzuru için yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek emniyet mensuplarına ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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