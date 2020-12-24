Yeşilhisar Emniyeti, korona virüs denetimlerini sürdürüyor
24.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:03
Yeşilhisar ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Yeşilhisar ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Yeşilhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında akşam 9'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber ilçe emniyet müdürlüğünün denetimleri arttı. İlçe genelinde denetimlerini artıran ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen vatandaşlara ceza yazdı. İlçede seyir halindeki araçları tek tek kontrol eden ekipler, vatandaşları da uyardı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı