Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu

11.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:19
Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangında 10 ağaç yanarak kül oldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangında 10 ağaç yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Hacıbektaş mevkiindeki ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, 10 ağaç yanarak kül oldu. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:25:26. #1.15#
title