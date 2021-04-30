Yeşilhisar'da tam kapanma tedbirleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam 19.00 da başlarken polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam 19.00 da başlarken polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde denetimleri arttırdı. Ekipler seyahat kısıtlaması nedeniyle şehirlerarası yollarda kurulan noktalarda 24 saat denetim yapacak. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Bununla birlikte ilçe merkezinde yaya ve motorize devriyeler denetimlerini aralıksız titizlikle yapmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı