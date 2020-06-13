Yeşilhisar'da hasar tespit çalışmaları başladı Yeşilhisar'da dün meydana gelen dolu yağışı ve sel nedeniyle zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Yeşilhisar'da dün meydana gelen dolu yağışı ve sel nedeniyle zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Dün meydana gelen felaket sonrasında her zaman vatandaşın yanında olan Yeşihisar Kaymakamı Fatih Bayram, ilçe merkezinde ve mahallelerinde aşırı yağış ve doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Tayşyapan, İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Karagöz de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA