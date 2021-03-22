Yeşilhisar'da halter çalışmaları başladı
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Yeşilhisar'da halter çalışmaları başladı

22.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
Yeşilhisar'da halter çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün malzeme desteği ve Yeşilhisar Belediyesi'nin yer tahsisi ile Yeşilhisar'da halter branşında çalışmalar başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün malzeme desteği ve Yeşilhisar Belediyesi'nin yer tahsisi ile Yeşilhisar'da halter branşında çalışmalar başladı.

Antrenör Ahmet Yalçın Danacı nezaretinde haftanın 6 günü Yeşilhisar Belediyesi sosyal tesislerinde yapılan antrenmanlara Yeşilhisarlı gençlerden ilgi büyük.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçelerimizdeki spor faaliyetlerini hızlandırmak için Belediyelerimizle ve Kurumlarımızla ortak çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimize sporla dolu kaliteli bir yaşam için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da halter çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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