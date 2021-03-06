Yeşilhisar'da esnaf ve eğitim camiasından 'tedbir' çağrısı
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Yeşilhisar'da esnaf ve eğitim camiasından 'tedbir' çağrısı

06.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:17
Yeşilhisar'da esnaf ve eğitim camiasından 'tedbir' çağrısı

Yeşilhisar ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, esnaf, öğrenci ve öğretmenlerin kontrollü normalleşme sürecinde herkesi kurallara uymaya çağıran video, büyük ilgi gördü.

Yeşilhisar ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, esnaf, öğrenci ve öğretmenlerin kontrollü normalleşme sürecinde herkesi kurallara uymaya çağıran video, büyük ilgi gördü.

Videolarda esnaflar uzun zamandır sıkıntı çektiklerini, pandemi sürecinden bir an evvel hep birlikte çıkabilmek için vatandaşlardan maske mesafe ve temizlik kuralına riayet etmelerini isteyerek, alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulundu.

Öğrenci ve öğretmenler ise, uzun süre sonra tekrar açılan okulların tekrar kapanmaması için herkesin özverili olmasını, belirlenen Covid-19 tedbirleri kurallarına uymalarını rica etti. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da esnaf ve eğitim camiasından 'tedbir' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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