Yeşilhar'da kentsel dönüşüm çalışmaları

17.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:12

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşyapan, Beyler Yukarı ile İdris mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe sakinlerine daha iyi hizmet sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"İlçemizde planlı bir kentsel dönüşüm yapılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 28 adet daire, 6 adet dükkandan oluşan 2. bloğumuz tamamlanmış olup çevre düzenlemesi devam etmektedir. Bu bağlamda hak sahiplerine ve ihale usulü ile satın alan hemşehrilerimize 26 adet dairemizin anahtarlarını teslim ederek projemizi tamamlamış olduk. Halihazırda 2 adet daire ve 6 adet dükkanımızın önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak satışa sunulacaktır, ben şimdiden tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA