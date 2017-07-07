Yeşilgiresun Belediyespor'un "Gençlik Kampı" Başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor tarafından 1999-2004 doğumlu gençlere yönelik organize edilen "Gençlik Kampı" başladı.



Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fatih Damcı, yaptığı yazılı açıklamada, dün başlayan ve 16 Temmuz'a kadar sürecek kampa 8'i genç milli takım oyuncusu olmak üzere 30 basketbolcunun katıldığı belirtildi.



Organizasyona büyük önem verdiklerini aktaran Damcı, şunları kaydetti:



"Kulübümüz tarafından Gençlik Kampı organize edilmesi, gençlere ne kadar önem verdiğimizin ve gelecek sezonlarda kendi alt yapısından faydalanan takım olacağımızın işaretidir. Geçen sezon Süper Lige yansıttığımız gençlik aşısını uzun vadeye yayma konusunda son derece kararlıyız."



Damcı, Giresun'un adını Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla temsil edeceklerine inandığına işaret ederek, "Giresunluların bundan emin olmasını istiyoruz. Giresunlular gerek maddi gerekse de manevi anlamda bizlerin yanında olursa Yeşilgiresun Belediyespor, basketbolda çok daha iyi yerlere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.