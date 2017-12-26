Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin Dönemi Sona Erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin Dönemi Sona Erdi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin  feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden  ötürü teşekkür edildi.

Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya  çıkarken, Yeşilgiresun Belediyespor bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.