Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin Dönemi Sona Erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin Dönemi Sona Erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya çıkarken, Yeşilgiresun Belediyespor bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.

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