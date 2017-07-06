Yeşilgiresun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un yönetim kurulu üyesi Fatih Damcı, yeni sezon için kadro oluşumunu bu ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Damcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceliklerinin başantrenörü belirlemek olduğunu ifade ederek, "Listemize bazı isimleri aldık. Bunlarla görüşmelerimiz olacak. Mali bütçemize uyan ve hedeflerimize ulaştıracağına inandığımız isimle anlaşmak istiyoruz." dedi.



Yeni sezon için kadro oluşumunu bu ay içinde tamamlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Damcı, "Takımımız, geçen sezon olduğu gibi yine genç ve gelecek vadeden isimlerden oluşacak." diye konuştu.



Damcı, kulübe önemli gelir olmasını hedefledikleri sponsorluk konusundaki çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.



Sponsor bulmaları halinde gelecek sezon için daha güçlü kadro kurma imkanını yakalayacaklarına işaret eden Damcı, şu değerlendirmede bulundu:



"Son iki sezondur ligde mücadele ediyoruz. Kendi imkanlarımızla kadro oluşturarak lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Gelecek sezona daha güçlü ve yukarıları amaçlayan bir kadro kurma hedefiyle bugünlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz sponsor bulmak ve bunun için de bazı firmalarla görüşüyoruz. Bu konuda ciddi yol katettik."