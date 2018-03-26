Yeşilgiresun Belediyespor'da Mağlubiyet Üzüntüsü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Gaziantep Basketbol deplasmanında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda konuk oldukları rakipleri karşısında parkeden 79-78 mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep temsilcisi önünde son topa kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Güneş, "Son ana kadar savaştığımız ve kazanmaya yaklaştığımız bir maçtı. Çok istedik ancak olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Gaziantep Basketbol maçını geride bıraktıklarını, ligde kalan 8 maça final gözüyle baktıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Ligde kalma adına 8 maçtan da en iyi sonuçlarla ayrılmak durumundayız. Bunun için çok çalışacak ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kolay olmayacağının farkındayız. Ancak ben Yeşilgiresun Belediyespor'un bu ligde tutunacağına inanıyorum."