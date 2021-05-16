Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
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Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor Elazığ'da doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü.

Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Depremde büyük yara alan ve yeniden inşası süren ilçe tam kapanmadan dolayı ziyaretçilerini ağırlayamazken, dönüşüm de sürüyor.

Üç tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ'da baharla birlikte doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. 24 Ocak'ta meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi de görsel güzellik sunan bir görüntüye kavuştu. Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın altında yer alan Türkiye'nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice'de ilkbaharla farklı güzellikler ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçede hem süren deprem dönüşümü hem de tam kapanmadan dolayı misafirlerini ağırlayamadı.

Baharın geldiğini ve her tarafın yeşillendiğini belirten Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, "Her taraf yeşillendi, çiçekler açtı. Doğa canlandı. Tam kapanmayla beraber kısıtlamaya maruz kaldık. Henüz vatandaşlarımızı ağırlayamadık. Pandeminin de etkisinin azalmasıyla beraber hemşerilerimizi, çevre illerden vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz. Öğretmenevi en gözde tesislerimizden bir tanesi. Umarım bu sene su sporları merkezimizi, PTT kampımızı ve macera parkımızı da açarak ilçede turizmi canlandırma hedefindeyiz. Vatandaşlarımıza farklı uğraş ve turizm alanları açarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Şehrin en önemli turizm destinasyonunun Sivrice ilçesi olduğunu aktaran Vural, "Yukarıda Hazar Baba Kayak Merkezi, hemen yanındaki macera parkıyla, bir arka tarafından Akpınar mesire alanıyla gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Hazar Gölü ise meşhur namıyla biliniyor. Gölün etrafındaki tesislerde pek çok vatandaşımız gelerek tatil ve kamp yapıyorlar. Yaz boyunca burada güzel vakit geçiriyorlar. Bizim de kaymakamlık olarak bazı projelerimiz var. Dalış, tekne gezisi gibi etkinliklerle biraz daha renklendirmek istiyoruz. Valiliğimizin Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ortaklaşa gerçekleştireceği su sporlar ve macera merkezi var. Onu da yakında zamanda faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu kabul edilmiş bir projeydi. Şu anda malzeme alımı noktasındayız" diye konuştu.

Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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