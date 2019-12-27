Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Magazin » Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Magazin

Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü yoğun ilgi görüyor

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

"Amacım o şarkıları rap müzik devrinde yaşatmak ve korumak"

İlk haftasında yüzbinlerce kez izlenen Yeşilçam kliplerinde, sanatçı Benim Gözüm Sende, Aşkım Bahardı, Artık Sevmeyeceğim gibi eserleri seslendirdi. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Caroline Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler