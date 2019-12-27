Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor
Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü yoğun ilgi görüyor
"Amacım o şarkıları rap müzik devrinde yaşatmak ve korumak"
İlk haftasında yüzbinlerce kez izlenen Yeşilçam kliplerinde, sanatçı Benim Gözüm Sende, Aşkım Bahardı, Artık Sevmeyeceğim gibi eserleri seslendirdi. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Caroline Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.& ;