Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41

"Amacım o şarkıları rap müzik devrinde yaşatmak ve korumak"





İlk haftasında yüzbinlerce kez izlenen Yeşilçam kliplerinde, sanatçı Benim Gözüm Sende, Aşkım Bahardı, Artık Sevmeyeceğim gibi eserleri seslendirdi. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Caroline Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.& ;