"Yeşilçam şarkıları" konseri, 20 Aralık'ta CRR'de müzikseverlerle buluşacak
CRR Türk Müziği Topluluğu, 20 Aralık'ta "Yeşilçam Şarkıları" başlıklı konserle müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.
İSTANBUL (AA) - CRR Türk Müziği Topluluğu, 20 Aralık'ta "Yeşilçam Şarkıları" başlıklı konserle müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.
Hakan Talu yönetimindeki konserde, Esra İpekçioğlu, Merve Utandı Kalkan ve Murat Avşar solist olarak yer alacak.
Topluluk, Türk sinema tarihinin başlangıcından itibaren filmler için bestelenmiş şarkıları, solo ve koro olarak seslendirecek.
Konserde icra edilecek eserler arasında bestesi Mesut Cemil'e, güftesi Nazım Hikmet'e ait "Martılar" ve "Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş", bestesi Şekip Ayhan'a, güftesi Orhan Veli'ye ait "İstanbul'da Boğaz İçinde", güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynak'a ait "Mehtaba Bürünmüş Gece" ve Tanburi Mustafa Çavuş'un "Küçük Suda Gördüm Seni" bulunuyor.
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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri