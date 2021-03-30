Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
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Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın Beyoğlu'nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından Çiçek Bar'ın terasında yangın çıktı.

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Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından Çiçek Bar'ın terasında yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından olan Çiçek Bar'ın terasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Billurcu Sokak'ta bulunan binada yangının saat 17.30 sularında elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangın sonucu olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bir süredir tadilatta olduğu öğrenilen binada çıkan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu terasta hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın
Son dakika haberi: Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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