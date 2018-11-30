Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Kırılan Ayağı Çürümeye Başladı

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Kırılan Ayağı Çürümeye Başladı

İki hafta önce ayağının burkarak topuğunu çatlatan usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in çatlak olan ayağı kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.

15 gün önce görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken ayağını burkan Hülya Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatlamıştı. Usta oyuncunun ayağındaki çatlak, kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.

AYAĞINDA ÇÜRÜMELER BAŞLADI

HaberTürk'ün haberine göre; ayağını burktuktan sonra ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varamayan oyuncu, ayağının şişmesiyle hastaneye gitmiş ve ayağı alçıya alınmıştı. Dün doktor kontrolüne giden Koçyiğit, ayağındaki çatlağın kırığa dönüşmesiyle ve çürümelerin meydana gelmesiyle adeta hayal kırıklığına uğradı.

"KIRIK VE ÇÜRÜME OLMASI BENİ ÜZDÜ"

6 hafta da yatması gerektiğini öğrenen Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (25)

  • ŞAPKACI:
    AMAN NE KADAR ÜZÜLDÜM . NİYE BU İNSANLAR ÖLÜMSÜZMÜ? SULTAN SÜLEYMANLAR GÖÇTÜ BU DÜNYADAN YAHU! BIRAKIN AJİTASYONU. . .
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • BU :
    Bu kadin kim??? Herkesi unlu diye gostermekten vazgecin
    Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
    ...: yılların sanatçısı o ünlü olarak gösterilmeye ihtiyacı yok yeşilçam denince akla türkan şoray vb. dev isimler gibi akla gelir. bunların içinde hülya koçyiğit de vardır.
    3 1 Yayından Kaldır
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.