Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Kırılan Ayağı Çürümeye Başladı
İki hafta önce ayağının burkarak topuğunu çatlatan usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in çatlak olan ayağı kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.
15 gün önce görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken ayağını burkan Hülya Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatlamıştı. Usta oyuncunun ayağındaki çatlak, kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.
AYAĞINDA ÇÜRÜMELER BAŞLADI
HaberTürk'ün haberine göre; ayağını burktuktan sonra ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varamayan oyuncu, ayağının şişmesiyle hastaneye gitmiş ve ayağı alçıya alınmıştı. Dün doktor kontrolüne giden Koçyiğit, ayağındaki çatlağın kırığa dönüşmesiyle ve çürümelerin meydana gelmesiyle adeta hayal kırıklığına uğradı.
"KIRIK VE ÇÜRÜME OLMASI BENİ ÜZDÜ"
6 hafta da yatması gerektiğini öğrenen Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.
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ŞİMDİ DERKİ DUA EDİN HEHEH EDELİM ...NE İYİLİK YAPTIN Kİ ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AMAN NE KADAR ÜZÜLDÜM . NİYE BU İNSANLAR ÖLÜMSÜZMÜ? SULTAN SÜLEYMANLAR GÖÇTÜ BU DÜNYADAN YAHU! BIRAKIN AJİTASYONU. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hani yani öyle bi başlik atmişsiniz ki sanki ayağini hemen kesiceklerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kadin kim??? Herkesi unlu diye gostermekten vazgecinCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır...: yılların sanatçısı o ünlü olarak gösterilmeye ihtiyacı yok yeşilçam denince akla türkan şoray vb. dev isimler gibi akla gelir. bunların içinde hülya koçyiğit de vardır.Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın3 1 Yayından Kaldır