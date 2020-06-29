Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Altan Bozkurt, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
29.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:06

Türk Sineması'nın emektar isimlerinden Altan Bozkurt, yaşamını yitirdi. Bozkurt'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu.

HEM OYUNCULUK HEM DE YÖNETİCİLİK YAPTI

5 Eylül 1946'da İstanbul'da doğan Bozkurt, 1980'e kadar çeşitli filmlerde yer aldı. Daha sonra ise çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.

ÇOK SAYIDA FİLMDE ROL ALDI

Altan Bozkurt bugüne kadar başta; Affedilmeyenler, İnce Memet Vuruldu, Saymadım Kaç Yıl Oldu, Kalleş, Gönül Oyunu ve Ana Gibi Yar Olmaz olmak üzere çok sayıda filmde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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