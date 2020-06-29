Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti Yeşilçam oyuncularından Altan Bozkurt, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu

Türk Sineması'nın emektar isimlerinden Altan Bozkurt, yaşamını yitirdi. Bozkurt'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu.

HEM OYUNCULUK HEM DE YÖNETİCİLİK YAPTI

5 Eylül 1946'da İstanbul'da doğan Bozkurt, 1980'e kadar çeşitli filmlerde yer aldı. Daha sonra ise çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.

ÇOK SAYIDA FİLMDE ROL ALDI

Altan Bozkurt bugüne kadar başta; Affedilmeyenler, İnce Memet Vuruldu, Saymadım Kaç Yıl Oldu, Kalleş, Gönül Oyunu ve Ana Gibi Yar Olmaz olmak üzere çok sayıda filmde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin