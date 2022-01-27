Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.
Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.
79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Şişli Belediye Başkanı olan Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor. - İSTANBUL