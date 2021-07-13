Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahmet Mekin, 40 yılı aşkındır yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesinden sevenlerine seslendi.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahmet Mekin, 40 yılı aşkındır yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesinden sevenlerine seslendi. Usta oyuncu Mekin, "Burası harika bir yer. Herkesi bayramda Erdek'e ve koylarına bekliyorum" dedi.

Güney Marmara'nın incisi Erdek, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Türkiye'nin iç denizine musallat olan müsilaj (deniz salyası), turizmde sıkıntılı günler geçiren Erdek'te nihayet etkisini kaybetti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kolay ulaşımı nedeniyle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da sakin, huzurlu doğa ve denizi ile iç içe olan Erdek ilçesini tercih ederken, bunaltıcı sıcakların da etkisiyle denizde ve havuzlarda serinlemeye çalışıyorlar.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ahmet Mekin de 40 yılı aşkın zamandır Erdek ilçesinde yaşayan sakinlerden biri. Erdek'e olan sevgisi ile de tanınan Ahmet Mekin, "43 yıldır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde oturuyorum. Ocaklar, Marmara Bölgesi'nin en güzel, en nadide yerlerinden biri. Havasıyla, suyuyla dağıyla, ormanıyla, deniziyle harika bir yer. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada her türlü imkan var. Spor yaparsınız, denize girersiniz, ister kumsalda, ister doğada yürüyüş yaparsınız. Burada her şey mükemmel, sizin tercihinize kalmış. Şu an müsilaj nedeniyle bir badire atlattık ama bu bela gitti. Çok şükür kurtulduk. Şimdi burada her gün denize giriyorum ve dakikalarca yüzüyorum. Buraları harika bir yer. Herkesi Erdek ve koylarına bekliyorum" dedi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise tatilcilere müsilaj müjdesi verdi. Başkan Karışık, bir süredir Marmara'yı etkisi altına alan müsilajın Erdek ve kıyılarını tamamen terk ettiğini söyledi. Başkan Karışık, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında tüm Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj, maalesef hepimizi çok üzmüş ve denizde yaşayan canlıların yaşamı konusunda endişe etmemize sebep olmuştu. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın birlikte hareket ederek çalışması sonucunda haziran ayının başından itibaren müsilajın etkisi azalmış, temmuz ayı ile birlikte tamamen yok olmuştur. Biz Erdek olarak pırıl pırıl berrak sularımıza kavuşmuş bulunmaktayız. Yapılan araştırmalar sonucunda da deniz suyu analizlerimiz çok temiz çıkmıştır. Siz değerli halkımız ve misafirlerimiz, gönül rahatlığı ile altın sarısı kızgın kumlardan, pırıl pırıl serin sulara koşabilirsiniz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Tolga Akış İlyas Tetik Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:48:53. #1.15#

title