Yeşilçam'ın Renkli Yüzü Osman Cavcı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı, Nişantaşı'nda dolmuşa binerken görüntülendi. 1962 yılında doğan Osman Cavcı'nın son hali görenleri şaşırttı.

YAŞLANDIĞI GÖRÜLDÜ

İlk önce onun kim olduğunu tanımadı ancak gerçekte daha sonra ortaya çıktı. Peki Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı son dönemde oyunculuk yapmıyor. İzmir'de yaşayan Osman Cavcı'nın oldukça yaşlandığı ve tanınmaz hale geldiği görüldü.

OSMAN CAVCI KİMDİR?

1 Ocak 1962 doğum Osman Cavcı, sayısız Yeşilçam filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. Bir dönem Şişli'de yaşayan Cavcı şimdilerde İzmir'de yaşıyor. Çiçek Taksi, Yasemince gibi ünlü televizyon dizilerinde rol aldı. Hababam Sınıfı, Muhsin Bey, Karagöz ve Hacivat gibi filmlerde de rol aldı.

İşte Osman Cavcı'nın son hali:



