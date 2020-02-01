Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti

01.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:06

İSTANBUL (İHA) – 4 yaşında oyunculukla tanışan ve tüm Türkiye'nin 'Ömercik' olarak tanıdığı ünlü sinema oyuncusu Ömer Dönmez hayatını kaybetti.



4 yaşında 'Ömercik' olarak seyirciyle buluşan ve sonrasında sayısız filmde yer alan 61 yaşındaki ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Yeğeni Tolga Acar sosyal medya paylaşımında, "Dayım Ömer Dönmez'i kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA