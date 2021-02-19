Yeşilçam'ın Çocuk Yıldızı Fransa'da İlk Romanını Yayınladı

Paris'te yaşayan oyuncu ve yönetmen Sedef Ecer, aynı zamanda ödüllü bir tiyatro yazarı. Ecer'in ilk romanı "Tresor National/Milli Servet" raflarda yerini aldı.

Paris'te yaşayan oyuncu ve yönetmen Sedef Ecer, aynı zamanda ödüllü bir tiyatro yazarı. Ecer'in ilk romanı "Tresor National/Milli Servet" raflarda yerini aldı. Yeşilçam'da 25'in üzerinde filmde çocuk yıldız olarak oynayan Ecer, romanında kendi hayatından esintilerle, Türkiye'yi anlatıyor

Kaynak: DailyMotion.com