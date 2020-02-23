Yeşilçam filmlerine konu olan Ereğli evleri gün yüzüne çıkıyor

23.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir zamanlar filmlere konu olan tarihi 'Ereğli evleri', restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılıyor.



Bir zamanların 'Yeşilçam filmleri'ne de konu olan Karamürsel'in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi'ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı Konak'ın işleri birer birer tamamlanırken, elektrik altyapı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve altyapı imalatları tamamlandı. Tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam edilen yapının dış kapı tümlemeleri de yapılıyor.



5-6-7 parsel de bulunan yapılarda ise işler tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir ekipleri, büyük bir yol kat etti. Parsellerdeki yapının sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik altyapı işleri tamamlanırken ahşap döşeme imalatlarında da sona gelindi. Yapının ahşap tavan kaplaması, ahşap saçaklar, cephe eliböğründe ve fürüş imalatları da tamamlandı. Özgün balkon korkuluğunun korunmuş olanından örnekleme yapılarak eksik olan balkonun korkuluğu yapıldı. Seramik işlerini de bitiren ekipler, merdiven yapımı tamamladıktan sonra boya ve zımpara işlerine başladı.



Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA