Yeşilçam dublörünün sinema özlemi

Yeşilçam filmlerinde 35 yıl dublörlük yapan Ökkeş Avgın, sinema sektöründen emekli olarak ayrılma özlemi duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Avgın'ın, 1981 yılındaki Türk sineması macerası Cüneyt Arkın filmleriyle başladı. Yönetmenliğini Çetin İnanç'ını yaptığı ve bol aksiyonlu bir 'En Büyük Yumruk' adlı filmde dublörlük yapan Avgın, Türk sinemasında 100'e yakın film ve dizide boy gösterdi.

Türk filmlerinde kötü adam rollerini üstlendiğini ve genellikle dayak yediğini anımsatan Avgın, "Benim abim İstanbul'da bir film şirketinde pazarlama müdürlüğü yapıyordu. Anadolu'ya film kasetleri pazarlıyordu. Bu vesileyle benim Beyoğlu'na gidip gelmem eksik olmuyordu ve orada birçok ünlüyle tanışma fırsatım oldu. Cüneyt Arkın bir gün bana takıldı, 'sen vücutlusun' dedi. Ben de 11 yıl boks çalıştığımı söyledim. O da benden çok güzel dublör olacağımı söyledi. Sonra ben askerliğimi İstanbul'da yaptım ve orada Cüneyt Arkın Çetin İnanç ile 'En Büyük Yumruk' filmini çekiyorlardı. Bol maceralı bir filmdi. Motosiklet ve trafik kazaları vardı. Bana motosikletle denize uçmamı söylediler ve ben uçtum. Kavga sahneleri çektik ve Cüneyt Artık bana uçan tekme atıyor, ben de uçarak camdan çıkıyordum. Böylelikle Çetin İnanç hocamın vesilesiyle Türk Sineması ile tanışmış oldum" dedi.

"Sinemadan emekli olup işimi yapmak isterdim"

Sineme sektöründen emekli olamadığı için memleketine döndüğünü söyleyen Avgın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde bir işe girdiğini ve emekli olmak için çalıştığını söyledi. En büyük hayalinin Yeşilçam'dan emekli olarak ayrılmak olduğunu ve onun özlemini yaşadığını söyleyen Avgın, "100'e yakın film ve dizide oyunculuğum ve dublörlüğüm var. En son rahmetli Yılmaz Köksal'a dublörlük yaptım 'Kahpe Bizans' filminde. Yasemin Yalçın'a 'Şuayip' tiplemesiyle dublörlük yaptım. Bizim dublör sahnelerinde 1 gün, 2 gün sigorta yapıyorlar. 1981 yılından bu yana bin 200 gün falan sigortam oldu. Baktım burada emekli olamayacağım ve memleketime gelip önceki dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdiriyle belediyede bana uygun bir işe girdim. Sinemadan emekli olup işimi yapmak isterdim. Örneğin burada çalışıyorum ve teklif geliyor gidemiyorsun izin günümüz az. Sinemadaki tüm arkadaşlarımı seviyorum ve hepsine selamlar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA