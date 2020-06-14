Yeşilboğaz: "Mağdurun yardım talebini kabul etmediğimiz iddiaları asılsızdır"
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Yeşilboğaz: "Mağdurun yardım talebini kabul etmediğimiz iddiaları asılsızdır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, mağdur olan bir şahsın ve ailesinin baroya yaptığı müracaatın ve yardım taleplerinin kabul edilmediğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yeşilboğaz:
14.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:53

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, mağdur olan bir şahsın ve ailesinin baroya yaptığı müracaatın ve yardım taleplerinin kabul edilmediğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yeşilboğaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, mağdure şahsa karşı işlendiği iddia edilen tecavüz iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmada, talep üzerine baro tarafından avukat görevlendirildiğini belirterek, "Aynı zamanda çocuk hakları merkezimiz de olayı yakinen takip etmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, işlendiği iddia edilen suçun şikayete bağlı olması ve mağdurenin yaşının 15'den büyük olması nedeni ile mağdurenin Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadesine istinaden, atılı suçun takibinin şikayete tabi olması nedenleriyle 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' vermiştir. Müvekkilinin şikayetçi olmamasına rağmen, savcılığın bu kararı üzerine Mersin Barosunca görevlendirilen meslektaşımız, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talepli olarak Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi vermiş ve kararın kaldırılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Mersin 2. Sulh Ceza Mahkemesi itirazı kabul etmiş ve soruşturmanın genişletilmesine karar vermiştir. Baromuzca görevlendirilen avukatın mağdureden vekalet aldığı, ancak buna rağmen görevden çekildiği iddiaları iftira niteliğinde beyanlardır" dedi.

"Şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır"

Mersin Barosu'nun vatandaşın müracaatını kabul etmediği, gelen başvuruları kayda almayıp vatandaşları geri çevirdiği şeklindeki iddiaların gerçekle bağdaşmadığını vurgulayan Yeşilboğaz, "Mersin Barosu'na gelen başvuru ve dilekçelere evrak kayıt numarası verilmekte ve dilekçeler ilgili birime havale edilerek yasal prosedür izlenmektedir. Mersin Barosu kalem personelinin dilekçe almama gibi bir inisiyatif kullanma yetkisi de bulunmamaktadır. Mağdurenin ailesinin vermiş olduğu dilekçe kayıttan geçerek işlemi yapılmak üzere ilgili birimlere tevdi edilmiş olup işlemleri devam etmektedir. Tüm bunlara rağmen gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle baromuzu, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı zan altında bırakarak ve bu gerçeğe aykırı iftira niteliğindeki beyanlarıyla sosyal medya paylaşımları yapıp kurumumuz hakkında küçük düşürücü beyanlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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