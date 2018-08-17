Yeşilboğaz: "Hukuk Güvenliği ve Hukuk Barışı Sağlanmalıdır"

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 11 stajyer avukat, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Yeşilboğaz, staja başlayacak avukatlara, baronun faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, mesleki tavsiyelerde bulundu. Hukukun ciddi anlamda yara aldığını belirten Yeşilboğaz, "Ülkedeki hukuk sistemini ayakta tutan sadece avukatlardır. Bağımsız ve tarafsız yargıyı savunacak kişiler sadece avukatlardır. Keşke hakim ve savcılarımız da devlet memuru zihniyetinden kurtulup, gerçek anlamda sadece hukuka biat etseler, hukukun üstünlüğüne inansalar işimiz çok daha kolay olacak. Hukuk güvenliğini, hukuk barışını sağlamazsanız, adaleti destur edinmezseniz, bu sorunlarla her zaman karşılaşırsınız. Pusulanız adalet, hukuk ve vicdanınız olsun" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'daki (CMK) görevlendirmelerde genç avukatlara ayrımcılık yapacaklarını ve çok yakında uygulamaya koyacaklarının bilgisini veren Yeşilboğaz, "Amacımız CMK'dan size daha fazla görevlendirme vermek ve bu vesileyle mesleğe yeni başlamanız sebebiyle maddi anlamda kendinizi iyileştirebilme imkanı bulmanızı sağlamaktır. Öncelikle ihtiyacı olan meslektaşlarımızın CMK'dan faydalanmasını sağlamak istiyorum. CMK'dan size ilk can suyu vereceğiz. Meslekte 5 yılın üstündeki avukatlarımızdan bu konuda ricada bulunacağız. Mülteci hukuku ile ilgili eğitim vereceğiz. Bu eğitimi alan avukatlarımızı adli yardımda görevlendireceğiz. Çocuk hakları ve istismarı konusunda sertifika almış avukatlarımız CMK'da ayrıştırmayla karşılaşacaklar. CMK'da çocuk suçları ve mağdurlarla ilgili konularda, sadece bu eğitimi ve sertifikayı almış avukatlarımız görevlendirilecek. Asıl amacımız, mağdura gerçek anlamda yardım etmek ve bunu sizler sağlayacaksınız. Bu ciddi bir görevdir. Çocuklar, geleceğe dönük yatırım yapmamız gereken bireylerdir" diye konuştu.

Avukatın öncelikle kendisini korumasını, haklarını ve görevlerini bilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilboğaz, "Bütün gayretimiz hukuk etiğini öğrenmenizi sağlamaktır. Birçok meslektaşımız, mesleğin etik kurallarını bilmediği için hakkında şikayetler geliyor ve onları disipline sevk etmek zorunda kalıyoruz. Mesleğin etik kurallarını bilirseniz, ileride yaşayabileceğiniz büyük mağduriyetlerin önüne geçmiş olursunuz. Mersin Barosu bir kültür ocağıdır. Baromuzun tüm seminer ve panellerine mutlaka katılın. 8 Eylül 2018 tarihinde Mersin Barosu tarafından düzenlenecek olan 'Avukatın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu' konulu seminere de katılmanızı tavsiye ediyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin Eğitim Merkezi'nde eğitim almanızı sağlayacağız. Bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Hukukun ve adaletin tecelli etmesi bize yardımcı olmalısınız. Olaylara objektif bakmalısınız. Her zaman öncelikle hukuku ön plana çıkarın. 'Böyle gelmiş, böyle gidecek' şeklinde düşünmeyin. Her türlü hak ihlalinde ilk önce siz müdahale etmek zorundasınız" şeklinde konuştu.

Genç Avukatlar Meclisi'nin, baro ve mesleksel faaliyetlerinde genç avukatların kendilerini ifade edebileceği bir platform olacağını ve bu mecliste stajyer avukatların da yer almasını sağlayacağını vurgulayan Yeşilboğaz, "Stajyer avukatların da genç avukatlar meclisinde yer alabilmesi için, Ekim ayında yapılacak olan Mersin Barosu Genel Kurulu'na bu projemi sunacağım. Kabul edilirse, stajyer avukatlarımız ve meslekte 5 yıla kadar olan avukatlarımızla birlikte meclis kuracağız. Bu sizlerin sesi, soluğu olacak. Tüm sorunlarınızı tartışıp, olgunlaştırıp, projelendirip meclis aracılığı il bize sunacaksınız. Bu hem kendinizi daha rahat ifade edebilmenizi sağlayacak, hem de idari mekanizmasını öğrenmiş olacaksınız" ifadelerini kullandı. - MERSİN