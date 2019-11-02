Yeşilboğaz: "Bir ses çok şey değiştirebilir"

02.11.2019 13:02

Mersin Barosu'nda staja başlayacak olan stajyer avukatlar, staj öncesi Baro Başkanı Bilgin Yeşiboğaz'ı ziyaret ederek, staj eğitim programı ve meslek etik kuralları hakkında bilgi edindi.



Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan'ın da bulunduğu ziyarette, avukatlık mesleğinin etik kuralları hakkında bilgiler veren Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, "Cumhuriyetle yaşıt olan baromuz, demokrat, çağdaş, laik bir ülke için verilen hiçbir mücadelenin gerisinde kalmamıştır. Toplumsal sorunlara ve hak ihlallerine ilk ses çıkaran siz olmalısınız. Bir ses, farkındalık oluşturup çok şeyi değiştirebilir. Hayatınızın her alanında hukukçu iletişim dilini kullanmak zorundasınız. Avukatlar toplumda rol-modeldir. Başarılı bir staj dönemi diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA