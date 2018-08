Yeşilboğaz: "Adalet Çarkı İşlemeli"

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 9 stajyer avukat, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilboğaz staj öncesi ziyarette bulunan meslektaşlarına, avukatlık mesleğinin etik kuralları hakkında tavsiyelerde bulunarak, baroda stajyer avukatlara yönelik yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda yargının ayakta kalan tek sacayağının avukatlar olduğunu savunan Yeşilboğaz, "Çünkü avukatlar hiçbir zaman biat etmedi. Biz cübbelerimizde cep aramadık, düğme de aramadık, cübbelerimizi de kimseye kiralamadık. Hukukçu özgür ve bağımsız olur, asla biat etmez. Adalet duygusu, hukukçu vicdanı ve demokratik kurallar yitirilmemelidir. Adalet çarkının bir şekilde artık işlemesi gerekiyor çünkü vatandaş adalet bekliyor. Düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitimlerimizle kendimizi geliştiriyoruz, adaletin tecelli etmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, avukatlar ayaklar altına alındı şeklindeki toplumda yer alan ifadeler, belli kesimlerin çıkarmış olduğu demagojidir. Biz buna inanmıyoruz. Türkiye'de hukukçu olmak kolay değil. Çünkü siz eleştireceksiniz, sorgulayacaksınız, hesap soracaksınız. Bu nedenle çok eleştirileceksiniz. Hukuk fakültesinde almış olduğunuz eğitim neticesinde topluma, ailenize, çevrenize ve mesleğe borcunuz var" dedi.

Mersin Barosu'nun Türkiye'de öncü bir baro olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Çünkü Mersin Barosu, birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Mersin Barosu ciddi bir demokrasi ve cumhuriyet kalesidir. Buradaki değerlerimiz her zaman için hukukun üstünlüğü olmuştur. Mersin Barosu, insan hakları savunuculuğunun en büyük kalelerinden birisidir. Mersin Barosu insan haklarında, çocuk haklarında, kadın haklarında, hayvan haklarında, çevre sorunlarına ve toplumsal sorunlara karşı her zaman bir duruş sergilediği için ve toplumsal davalara da öncülük ettiği için, diğer baroların baromuzdan çok beklentisi var. Toplumun her sesine duyarlı olmak ve ses vermek zorundayız. Avukatlık bunu gerektirir. Staj eğitim merkezindeki eğitim sistemini değiştirip, daha faydalı içerik kazandıracağız. Eğitimlerimizle size hukukçu bakışı vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - MERSİN