Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor Bayburt'ta özellikle kış mevsiminde Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı gövel ördekler, görsel şölen oluşturuyor.

BAYBURT (İHA) - Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

BAYBURT - Bayburt'ta özellikle kış mevsiminde Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı gövel ördekler, görsel şölen oluşturuyor.

Kış aylarında Çoruh Nehrini mesken tutan baharla birlikte göç eden yeşilbaşlı gövel ördekler, vatandaşların ilgi odağı. Her sene Kasım'ın sonu ve Aralık aylarında bölgeye gelen Nisan'ın ortalarında ise göç eden yeşilbaşlı gövel ördeklerin son yıllarda yoğunlukları arttı. Yüzlerce yeşilbaşlı gövel ördek nehir yatağı üzerinde Bayburtlu vatandaşların bıraktığı yiyeceklerle besleniyor. Bayburt'ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yeşilbaşlı gövel ördekler tarafından tercih ediliyor. Nehir boyunca görülen yeşilbaşlı gövel ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, yeşilbaşlı gövel ördeklerinin Bayburt'a ve insanlara renk kattığını söyledi.

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title