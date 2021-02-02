Yeşilaydan İZTO Başkanı Mahmut Özgöner'e ziyaret
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Yeşilaydan İZTO Başkanı Mahmut Özgöner'e ziyaret

02.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:36
Yeşilaydan İZTO Başkanı Mahmut Özgöner'e ziyaret

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti.

Yeşilaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin İzmir şube başkanı Ümit Ülkü ve beraberlerindeki heyet, İZTO Başkanı Özgener ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, İzmir'de hizmete başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin salgın döneminde de çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Ülkü, tüm sivil toplum kuruluşlarından bağımlılıkla mücadeleye destek beklediklerini vurguladı.

Özgener ise başta alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele olmak üzere Yeşilayın kötü alışkanlıkların önlenmesi ve zararlarının gençlere anlatılmasıyla ilgili çalışmalarına destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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